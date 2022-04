Ravezzani smonta il Milan: "Solo alibi da Pioli. Leao? Non credo valga cifra strepitosa"

Il direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani ha scritto il suo pensiero sul Milan attraverso il proprio profilo Twitter

"Quello che sembra mancare al Milan è il folle entusiasmo della squadra che va oltre i propri limiti sulle ali di un vento favorevole e imprevisto. Invece si è improvvisamente impiantato. Né lo aiutano le giustificazioni di Pioli (arbitri, posticipi, recupero) che sanno di alibi.

L’ultimo gol di un attaccante del Milan risale al 6 marzo. Forse più che spendere per Botman 25 mln e prendere Origi a zero servirebbe mettere il piatto ricco per un bomber. O, alla peggio, provare la carta Dybala. Kalulu-Tomori ci sta. Ma vi immaginate l’argentino là davanti?

Su Leao: ha mezzi fisici impressionanti, buona tecnica, ma vede poco la porta. Inoltre dimostra un’indolenza che sembra destinata a peggiorare negli anni. Non credo valga una cifra strepitosa. Davanti a una buona offerta (35-40 mln) lo venderei".