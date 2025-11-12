Renica: “Conte cambi metodologia! Giocatori ormai hanno paura di farsi male e così non rendi!”
Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, commenta sui social la notizia dell’infortunio di Frank Anguissa col Camerun: “E dopo l'ennesimo infortunio muscolare ai flessori di Anguissa per il bene del Napoli credo che Conte e il suo staff debbano cambiare metodologie di lavoro
Non va bene cosi, i giocatori lo seguono ma ora sono terrorizzati di farsi male e in alcuni casi infortuni gravi seri, non puoi scendere in campo con la paura di farti male non renderesti sicuramente come normalmente faresti senza paura..quindi chi deve risolverlo sto problema? Il Mister e il suo staff… questo è un problema serio che rischia di compromettere una stagione cn una rosa attrezzata a fare bene”.
