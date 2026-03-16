Zazzaroni: "Classe arbitrale modesta, si adegua a vari indirizzi generando il caos"

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"Sui due episodi incriminati di Inter-Atalanta la divisione è stata al solito enorme, da Marelli a Stramaccioni, dai vari moviolisti più o meno specializzati alle migliaia di improvvisati". Così Ivan Zazzaroni scrive sul Corriere dello Sport delle polemiche nate su Inter-Atalanta: La verità è tanto semplice: questa classe arbitrale è modesta principalmente perché, pur di rimanere dentro al sistema, si adegua ai vari indirizzi “suggeriti” da AIA (decapitata), Can A e B, Settore Tecnico Arbitrale, presidenza federale, generando una confusione intollerabile.

L’attuale classe arbitrale preferisce assoggettare gli indirizzi che provengono settimanalmente da diverse sponde, non capendo che così facendo rende mediocre un campionato già modesto e soggettivo anche ciò che potrebbe essere oggettivo.