Cilli: "Milan mai stato da Scudetto. La rosa non è alla pari di Inter e Napoli"

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Il giornalista di Sportitalia dà ragione ad Allegri: il Milan non ha una rosa all'altezza per lottare per il titolo di Serie A, a differenza di Napoli e Inter

Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, tramite un tweet sul suo profilo X ha fatto il punto della zona alta della classifica dopo l'ultimo turno di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ha ragione Allegri, da sempre il più realista di tutti: il Milan non è da scudetto, per questa stagione non lo è mai stato. E se dovesse chiudere al secondo posto è già un piazzamento enorme. La partita con la Lazio è emblematica. Tranne Modric in squadra mandano calciatori di personalità in grado di capire l’importanza di gare così. E comunque il livello medio della rosa non è alla pari di Inter e Napoli".

Di seguito la classifica di Serie A:

1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate

2 - Milan 60 punti, 29 partite giocate

3 - Napoli 59 punti, 29 partite giocate

4 - Como 54 punti, 29 partite giocate

5 - Juventus 53 punti, 29 partite giocate

6 - Roma 51 punti, 29 partite giocate

7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate

8 - Bologna 42 punti, 29 partite giocate

9 - Lazio 40 punti, 29 partite giocate

10 - Sassuolo 38 punti, 29 partite giocate

11 - Udinese 36 punti, 29 partite giocate

12 - Parma 34 punti, 29 partite giocate

13 - Genoa 33 punti, 29 partite giocate

14 - Torino 33 punti, 29 partite giocate

15 - Cagliari 30 punti, 29 partite giocate

16 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate

17 - Fiorentina 25 punti, 28 partite giocate

18 - Cremonese 24 punti, 28 partite giocate

19 - Pisa 18 punti, 29 partite giocate

20 - Verona 18 punti, 29 partite giocate