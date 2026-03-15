Ferrante visita il murales Maradona: lo scatto del giovane portiere azzurro
Nei Quartieri Spagnoli c’è un luogo diventato ormai simbolo della passione calcistica della città: il celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona. Nelle scorse ore anche il giovane portiere del Napoli Mathias Ferrante ha deciso di visitarlo, approfittando di un momento libero per fare un giro in città. L’estremo difensore ha poi condiviso una foto davanti al murale sul proprio profilo Instagram, immortalando l’incontro con uno dei simboli più amati del popolo napoletano.
Un investimento per il futuro del Napoli
Classe 2006, Ferrante è stato acquistato dal Napoli la scorsa estate come prospetto su cui puntare in ottica futura. Il giovane portiere ha partecipato al ritiro estivo con la prima squadra e viene spesso convocato dall’allenatore Antonio Conte. Parallelamente continua il suo percorso di crescita con la formazione Primavera azzurra, con cui ha già collezionato diverse presenze, confermandosi come uno dei talenti su cui il club intende lavorare per gli anni a venire.
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