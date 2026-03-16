Rai, Perillo: "De Bruyne trasuda personalità da ogni movimento e tocco"

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Il giornalista Rai sottolinea la svolta nella ripresa dopo il primo tempo "imbarazzante", grazie agli ingressi di McTominay e del leader De Bruyne

Il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato i temi di Napoli-Lecce 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "Dopo un primo tempo a tratti imbarazzante, il Napoli ha letteralmente svoltato nella ripresa, inserendo il turbo nel motore con gli ingressi di De Bruyne e McTominay e conquistando la terza vittoria consecutiva. Tre punti molto preziosi, perché consentono di allungare ulteriormente il passo verso il piazzamento Champions.

Gara dai due volti, dunque, probabilmente a causa di un approccio sbagliato, complice anche il gol a freddo dopo appena tre minuti. Male un po' tutti nella prima frazione di gioco; in particolare Anguissa, dal passo troppo lento. Dopo l'intervallo, tutta un'altra musica. Migliore in campo Politano, tornato al gol dopo 43 partite e autore anche dell'assist per la rete di Hojlund. Degne di nota anche le prestazioni del bomber danese, salito a quota 10 gol in campionato, di Alisson Santos, che con i suoi strappi ha fatto impazzire la difesa avversaria. Bene anche De Bruyne, soprattutto per la personalità che trasuda dai suoi movimenti e da ogni suo tocco".