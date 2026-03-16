SSC Napoli e Fondazione Valter Longo contro l'obesità: il messaggio di Hojlund

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"Con scelte semplici e con il supporto di professionisti sanitari della nutrizione, puoi ritrovare energia e salute". Così parla Rasmus Hojlund nel video pubblicato sui social dalla Fondazione Valter Longo, con l'azzurro che si rivolge a chi affronta obesità e sovrappeso.

La partnership tra SSC Napoli e Fondazione Valter Longo nasce proprio per diffondere questa consapevolezza In Campania, sta crescendo una forte rete di aiuto per chi convive con questi problemi.

Ecco il video tratto da instagram.