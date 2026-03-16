Giuliani: "Primo tempo indecoroso, ribaltato da gente che cambia le gare"

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Il direttore de La Ragione sottolinea la brutta prova del Napoli nella prima frazione di gioco, poi l'ingresso di De Bruyne ha cambiato tutto

Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione e tifosissimo del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la prestazione degli azzurri contro il Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni: "Un primo tempo indecoroso, ribaltato da un atteggiamento mentale corretto e dall’ingresso di gente che le partite le cambia. Anche con la sola presenza in campo. Bello vedere De Bruyne cosi".

Gli episodi della partita e il resoconto in classifica.

Il Napoli batte il Lecce 2-1 al Maradona e conquista il terzo successo consecutivo in campionato. Gli azzurri soffrono tanto nel primo tempo, chiuso in svantaggio, ma nella ripresa con la spinta degli ingressi di De Bruyne e McTominay ribaltano il risultato, le reti sono di Hojlund e Politano. Nel finale brivido per le condizioni di Banda, colpito al petto e soccorso in campo, ma poi dichiarato vigile e fuori pericolo. In classifica il Napoli di Antonio Conte consolida il terzo posto portandosi a quota 59 punti, e quindi solo a -1 dal Milan - caduto all'Olimpico contro la Lazio - che occupa la seconda posizione. Dopo la sosta ci sarà proprio lo scontro diretto con i rossoneri e sarà una grande chance per i partenopei per salire ancora più in alto.