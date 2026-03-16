Scotto: "Il Napoli visto nel 1T è stato tra i peggiori in assoluto. Su Meret..."

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Il giornalista de Il Roma sottolinea l'ennesimo primo tempo "regalato agli avversari" da parte della squadra azzurra. Parentesi anche su Meret-Milinkovic

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato i temi di Napoli-Lecce 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "Al Napoli basta un tempo per battere il Lecce al “Maradona” dopo averne regalato uno agli avversari per l’ennesima volta. Vittoria fondamentale per provare un altro allungo verso il secondo posto. L’Inter che pareggia doveva essere uno stimolo per entrare in campo affamati, ma il Napoli visto nel primo tempo è stato tra i peggiori in assoluto. L’alternanza dei portieri sembra non fare bene nè a Meret nè a Milinkovic-Savic".

Gli episodi della partita e il resoconto in classifica.

Il Napoli batte il Lecce 2-1 al Maradona e conquista il terzo successo consecutivo in campionato. Gli azzurri soffrono tanto nel primo tempo, chiuso in svantaggio, ma nella ripresa con la spinta degli ingressi di De Bruyne e McTominay ribaltano il risultato, le reti sono di Hojlund e Politano. Nel finale brivido per le condizioni di Banda, colpito al petto e soccorso in campo, ma poi dichiarato vigile e fuori pericolo. In classifica il Napoli di Antonio Conte consolida il terzo posto portandosi a quota 59 punti, e quindi solo a -1 dal Milan - caduto all'Olimpico contro la Lazio - che occupa la seconda posizione. Dopo la sosta ci sarà proprio lo scontro diretto con i rossoneri e sarà una grande chance per i partenopei per salire ancora più in alto.