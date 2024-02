Renica difende Osimhen: “Troppe cattiverie non giustificate su di lui”

Alessandro Renica, allenatore ed ex calciatore azzurro, tramite i suoi canali social si è così espresso su Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Alessandro Renica, allenatore ed ex calciatore azzurro, tramite i suoi canali social si è così espresso su Victor Osimhen: “Troppe cattiverie non giustificate su Osimhen. Forza Victor, puoi salvare la stagione del Napoli con la tua qualità e capacità”. Il nigeriano è rientrato oggi pomeriggio a Napoli e domani sarà a Castel Volturno per allenarsi con il resto della squadra.