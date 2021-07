Renica sul rigore dato a Sterling: "A che serve il Var? Non lo tocca nemmeno!"

Alessandro Renica, ex libero del Napoli, ha commentato su Facebook il dubbio rigore concesso all'Inghilterra contro la Danimarca: "Dopo questo rigore dato non capisco cosa serve il Var… per me non è rigore non lo tocca nemmeno e non mi si venga a dire che puniscono l’intenzione del difensore danese che non lo tocca per me... Io non lo avrei mai dato"

Dopo questo rigore dato nn capisco cosa serve il var …per me nn è rigore nn lo tocca nemmeno e nn mi si venga a dire che... Pubblicato da Alessandro Renica su Mercoledì 7 luglio 2021