Ripresa campionati, Caputi: "Noi primi a far fronte all'epidemia, ultimi nel decidere. Chissà perchè..."

Il giornalista Massimo Caputi ha pubblicato un messaggio su Twitter in merito alla ripresa dei campionati in Europa facendo il paragone con l'Italia: "In Spagna hanno deciso: la Liga riparte l'8 giugno. Anche il Portogallo riparte il 4 così come riprendono i campionati di Turchia, Austria, Russia, etc. Manchiamo solo noi, primi a fronteggiare l'epidemia ultimi nel decidere. Forse dovremmo chiederci perché".

In Spagna hanno deciso: la #Liga riparte l'8 giugno. Anche il Portogallo riparte il 4 così come riprendono i campionati di Turchia, Austria, Russia, etc. Manchiamo solo noi, primi a fronteggiare l'epidemia ultimi nel decidere. Forse dovremmo chiederci perché #SerieA #ripartiamo — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) May 23, 2020