Rivieccio: "Mazzoleni al VAR per Milan-Napoli sa di provocazione e altro contro ADL"

Gino Rivieccio, comico, attore e noto tifoso del Napoli, già sabato scorso aveva chiesto ad Aurelio De Laurentiis di farsi sentire con la Serie A, per le designazioni arbitrali e non solo. E dopo l'ultima, quella per Milan-Napoli, ha ribadito il concetto tramite Twitter: "Mazzoleni domenica sera di nuovo al Var dopo i danni irreversibili fatti col Sassuolo,è un grande affronto.Eppure sul Corriere dello Sport sabato avevo chiesto a De La di farsi sentire. La risposta al silenzio è stata questa:una designazione che odora di provocazione e di altro".

