Romania-Norvegia 3-0 a tavolino, Ziliani: "Almeno all'Uefa si sono risparmiati il -1 inflitto al Napoli"

La Uefa ha deciso di assegnare lo 0-3 a tavolino alla Norvegia per non essersi presentata per l'incontro di Nations League contro la Romania, caso analogo a quello di Juventus-Napoli. Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato la vicenda su Twitter: "Delle due l’una: se per l’UEFA il Dipartimento di Salute di Lucerna che ha impedito all’Ucraina di giocare in Svizzera era “competente”, competente era anche il Ministero norvegese. La Norvegia ricorrerà contro lo 0-3, qui almeno si sono risparmiati il -1 inflitto al Napoli".

