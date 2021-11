Rossi si ritira, la Serie A omaggia Valentino: "Grazie per tutto quello che hai dato allo sport"

Valentino Rossi ha disputato quest'oggi la sua ultima gara in Moto GP. Il nove volte campione del mondo ha voluto salutare i 70mila accorsi al circuito di Valencia, al termine della gara del motomondiale, con un giro d'onore in solitaria. Tanti omaggi dal mondo dello sport per il "Dottore", autentico fenomeno di una generazione. Fra questi anche quello della serie A: "Per tutto quello che hai dato allo sport, grazie Vale".