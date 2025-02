Saint-Maximin: "Sarebbe bugia dire che ultimamente è stato tutto facile"

Allan Saint-Maximin ha sfiorato il trasferimento al Napoli, ma alla fine è rimasto al Fenerbahce in prestito. Sui social l'attaccante dell'Al Ahli ha scritto un lungo post enigmatico: "Grazie mille. Ho letto tutti i vostri messaggi, grazie ragazzi. Non dimenticherò mai il vostro supporto. Quindi sappiate una cosa, e queste non sono solo parole! Vi voglio bene anch'io. Sarebbe una bugia dire che ultimamente è stato tutto facile. Ci sono molte cose che non ho capito, soprattutto per come sono state gestite certe cose, che sono state dette, o per la malattia di mio padre, e altre cose... Vi farò sapere tutto presto".

