Foto Saint-Maximin scrive ai tifosi del Fenerbahce: “Sono pronto, lotterò per voi!”

Allan Saint-Maximin ha sfiorato il trasferimento al Napoli. L’affare è saltato per un problema burocratico con l’Al Ahli, club proprietario del cartellino, e alla fine è rimasto al Fenerbahce in prestito. Sui social l’attaccante francese classe 1997 ha scritto un messaggio rivolto ai tifosi turchi: “Non sono tornato per fare scherzi. Grazie a tutti voi per i tanti messaggi ricevuti. Fidatevi di me, sono pronto: lotterò per voi!”.

Queste le parole del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna in merito a quanto accaduto con Saint-Maximin: "Per Saint-Maximin è stato un problema burocratico, poi il club saudita aveva pretese che né noi né il Fenerbahce ha potuto accontentare. Il rammarico è che potevamo andare prima su un profilo così, anziché provare a inseguire giocatori che avevamo come obiettivo col valore elevato e che ci hanno fatto perdere tempo. Su un mese dieci giorni vanno via per Kvara, poi il tempo scorre, ci sono le partite e grandi investimenti tranne City e Psg... il Milan ha comprato Gimenez, non vedo altri movimenti da 40-50-60mln, è oggettivo, pure la Juve ha fatto un difensore alla fine per l'infortunio di Kalulu. E' oggettivo".