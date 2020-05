Scandalo Inter-Juventus 2018, Ziliani: "Lo schifo del calcio italiano non ha mai fine"

"Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito", Giuseppe Pecoraro, capo della procura FIGC dall'agosto del 2016 fino allo scorso dicembre, intervistato da 'Il Mattino' è tornato sulle polemiche per il match tra Juventus e Inter nell'anno in cui il Napoli sfiorò lo scudetto con Sarri svelando l'incredibile retroscena sulla mancanza della conversazione tra Orsato e il Var. Il giornalista Paolo Ziliani ha pubblicato i seguenti Tweet in merito alle parole dell'ex capo della FIGC: "Ai tempi dell’Ufficio Inchieste, quello serio, questa cosa sarebbe bastata per: 1) invalidare il campionato; 2) fare piazza pulita di presidente AIA e designatore; 3) evitare che Orsato sparisse nottetempo; 4) risparmiarci la sua nomina a rappresentante degli arbitri.

Oggi almeno sappiamo che lo scudetto del Napoli è rimasto per metà nel taschino di Orsato e per metà nel cassetto di Pecoraro. Perché un Procuratore che non denuncia l’AIA per ostruzionismo alle indagini e poi tace quando gli mandano i file audio cancellati è a sua volta reo.

Per la cronaca si parla di questo: Pjanic era già ammonito (e Orsato aveva espulso dopo 20 minuti Vecino dopo essere stato richiamato dal VAR). Lo schifo del calcio italiano, a dispetto della cloaca scoperchiata da Calciopoli, non ha mai fine".