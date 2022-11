"Scegli il nome del campo d'allenamento", 4 opzioni per i tifosi del Napoli

I tifosi azzurri potranno scegliere il nome del campo d'allenamento del Napoli.

© foto di Twitter SSC Napoli

I tifosi azzurri potranno scegliere il nome del campo d'allenamento del Napoli. Come fare ? Lo spiega la stessa SSC Napoli su Twitter: "Azzurro, Vesuvio, Partenope o Passione: scegli il nome del campo d'allenamento dell'SSCNapoli. Registrandoti sull'app Socios entro il 4/12 riceverai un Fan Token $NAP in omaggio per partecipare alla votazione!".