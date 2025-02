Scotto: "Conte sapeva già tutto", e spunta frase del tecnico a dicembre

vedi letture

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Antonio Conte sapeva tutto. Era il 29 dicembre, alla vigilia del mercato: "L'obiettivo mio e del club è di non indebolirci e non fare danni. Qui deve intervenire il club". Qualcosa quindi è andato storto, anzi. È andato tutto storto: il #Napoli è riuscito a indebolirsi in ogni singola mossa.

Dal portiere all'erede di Kvara, passando per il centrocampista e l'inutile acquisto di Hasa. Gli obiettivi confermati pubblicamente da Manna (Danilo, Garnacho, Adeyemi, Saint-Maximin e Comuzzo) tutti sfumati. Eppure le altre rivali (perfino l'Inter, che non voleva muoversi) si sono rinforzate. Toccherà all'allenatore, ancora una volta, fare un altro miracolo: rimettere in piedi #Okafor e farlo rendere tra almeno 4-5 partite. Ne mancano 15 e possono essere sufficienti per dare quel contributo dalla panchina che sarebbe servito a Roma".