Scotto: "James, Navas, Ronaldo: chi mette in giro voci di acquisti che non arrivano?"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "James Rodriguez, Navas, Cristano Ronaldo e le trattative che diventano boutade. Forse non è un caso che si tratta di giocatori gestiti tutti da Mendes. Chi è che mette in giro voci di acquisti dati per certi ma che poi non arrivano?".