Scotto: "Non ha senso parlare di decreto crescita, non è stato nemmeno convertito in legge"

Giovanni Scotto, collega de Il Roma, ha parlato attraverso Twitter del decreto crescita, citato oggi come possibile soluzione per arrivare a Romelu Lukaku: "Non ha molto senso parlare di "decreto crescita" per l'imminente calciomercato. Non è stato nemmeno convertito in legge, si dovranno comunque aspettare i decreti esecutivi, e soprattutto c'è la volontà politica di non farlo valere per i colpi di mercato delle società di calcio".

