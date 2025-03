Scotto propone: "Mi piacerebbe vedere una cosa quando Neres tornerà..."

Il Napoli vince 2-1 contro la Fiorentina grazie ai gol di Lukaku e Raspadori che alimentano i sogni scudetto: dopo un turno è rimasta invariata la distanza con l'Inter, avanti di un punto solo. A commentare il match è stato Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, che sul suo profilo X scrive:

"Il Napoli torna alla vittoria dopo cinque turni e risponde all'Inter. Ma mentre la capolista ha faticato contro il Monza, gli azzurri hanno dominato contro una Fiorentina combattiva ma poco concreta in avanti. E non a caso i tre punti sono tornati con il gol di Lukaku, che non segnava dal 25 gennaio e va in doppia cifra. Raspadori si conferma affidabile, e sarebbe bello vederlo in campo anche quando tornerà Neres. Gli azzurri hanno mantenuto la promessa: "Anema e core" per credere nel sogno di un "Maradona" entusiasta e ancora una volta strapieno (nono sold out stagionale)".