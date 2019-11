"Sei punti in due partite", Koulibaly si congratula con i compagni di Nazionale

Dopo la bella vittoria del Senegal contro Eswatini per 4-1, il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly si è congratulato con i compagni attraverso il proprio profilo Twitter per la seconda vittoria raggiunta nei gironi nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa: "Sei punti in due partite: bravi 'les lions'"

Six points en deux matchs: bravo les lions



Sei punti in due partite: bravo les lions



Six points in two games: bravo les lions ❤️



🇸🇿 #ESWSEN 1-4 🇸🇳#CAN2021 #KK #NoToRacism pic.twitter.com/WCcG3zrrjF — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) 17 novembre 2019