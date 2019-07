Senegal, Koulibaly dopo la finale persa: "Siamo tristi ma orgogliosi di quello che abbiamo fatto"

Kalidou Koulibaly ha saltato la finale di Coppa d'Africa perché assente per squalifica. L'Algeria ha vinto e il centrale senegalese scrive sui social il suo pensiero: "Siamo tristi ma orgogliosi di quello che siamo, del nostro popolo e di quello che abbiamo fatto" le sue parole. Ecco il post:

Noi siamo i #lionsdelateranga: siamo tristi ma orgogliosi di quello che siamo, del nostro popolo e di quello che abbiamo fatto



We are the #lionsdelateranga: we are sad but proud of ourselves, of our people and of what we have achieved ❤️#AFCON2019 #KK pic.twitter.com/SBF6Kyd6is