Sentenza Juve, Ziliani: “Bisogna cancellare i 9 scudetti vinti e ripulire l’Albo d’Oro”

La Corte d'appello della Figc ha reso note oggi le motivazioni della sentenza del -15 alla Juve per le plusvalenze. Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, si è così espresso su Twitter: “Se si altera il risultato sportivo crolla tutto: lo capisce anche un bambino. Ebbene, è stato appurato che nei modi più diversi la Juventus lo ha fatto per anni e anni. Bisogna cancellare i 9 scudetti vinti dal 2012 al 2020 e ripulire l’Albo d’Oro. Come per Armstrong. Via tutti”.