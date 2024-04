Sfottò a Inzaghi, il fratello di Conte precisa: "Non era rivolto ai tifosi interisti"

Un post corredato da alcune immagini dei festeggiamenti del 2014, quando la Juventus di Conte stabilì il record di punti nel massimo campionato italiano.

"C'è chi legge la storia… e chi la scrive". Così, a poche ore dal pareggio dell'Inter contro il Cagliari, che impedisce ai nerazzurri di Simone Inzaghi di raggiungere e superare quota 102 punti in Serie A, Daniele Conte, fratello del più famoso Antonio ha "esultato" su Instagram. Un post corredato da alcune immagini dei festeggiamenti del 2014, quando la Juventus di Conte, appunto, stabilì il record di punti nel massimo campionato italiano.

Un post che, tra tempistiche e contenuti, ha subito fatto pensare praticamente tutti a uno sfottò o una frecciata diretta alla squadra di Inzaghi, la cui velocità di crociera fino a poche giornate fa sembrava tale da consentire il sorpasso nelle statistiche. Malpensanti, secondo lo stesso Daniele, che, sempre su Instagram, ha voluto chiarire come il suo non fosse uno sfottò, ma volesse solo ricordare quell'impresa e quella frase.

"Vorrei precisare - ha scritto sul social di Meta - che il mio non è stato uno sfottò rivolto ai tifosi interisti, non mii permetterei mai! Quella maglietta celebrativa è stata creata dal sottoscritto per il record dei 102 punti. Per questo motivo e sapendo che è difficile da eguagliare, spero che rimanga inviolato il più a lungo possibile".