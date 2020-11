Sgarbi: "Maradona come Caravaggio, semplicemente inarrivabile"

"Maradona è stato per il calcio ciò che Caravaggio è stato per l'arte: inarrivabile". Il critico d'arte Vittorio Sgarbi, via Twitter, ha voluto ricordare così Diego Armando Maradona dopo la notizia della sua scomparsa.

