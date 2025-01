Video Simeone, che garra! Cade a terra, ma va in contrasto con la testa contro il piede

Andare in contrasto mentre sei steso a terra, con la testa contro il piede dell'avversario, è pericoloso. Ma a Giovanni Simeone non importa.

Sui social sono diventate virali le immagini che ritraggono il Cholito che prova ad andare in uno contro tre, perde il pallone, cade al suolo ma da terra non molla e prova ad andare in contrasto con la sua testa contro il piede dell'avversario. Di seguito il video pubblicato da Dazn.