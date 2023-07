“Simulatore bollito”, “Qui non gli regaleranno i rigori”, tifosi Inter furiosi per l’arrivo di Cuadrado

L'arrivo dell'esterno, svincolato dalla Juventus, non ha entusiasmato i tifosi nerazzurri che hanno sfogato la loro rabbia sui social.

© foto di www.imagephotoagency.it

Juan Cuadrado è praticamente un nuovo giocatore dell'Inter. L'arrivo dell'esterno, svincolato dalla Juventus, non ha però entusiasmato i tifosi nerazzurri che hanno sfogato la loro rabbia sui social. “Simulatore bollito”, “Qui non gli regaleranno i rigori”, alcuni dei commenti che ricordano le tante simulazioni di Cuadrado in maglia bianconera.