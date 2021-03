Sosa sul gol annullato a Insigne: "Si può fischiare fuorigioco per i tacchetti?"

Napoli sotto 2-1 all'intervallo contro il Sassuolo, ma gol azzurro del vantaggio annulllato dal VAR per millimetrico fuorigioco di Lorenzo Insigne. Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato l'episodio su Twitter: "Si può fischiare fuorigioco per i tacchetti delle scarpe? Domanda eh!"

