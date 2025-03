Sozza per Napoli-Milan, Chiariello: “No ai complotti! E’ molto bravo, non conta provenienza”

L'arbitro del big match tra Napoli e Milan, in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona sarà Simone Sozza, direttore di gara nato a Milano e della sezione Aia di Seregno. La designazione ha fatto non poco discutere e sul tema si è espresso così il giornalista Umberto Chiariello su X: “Mi sembra doveroso chiarire che l’arbitro Sozza è sì nato a Milano, ma vive e lavora come impiegato a Seregno in provincia di Monza dove ha intrapreso la carriera di arbitro ed alla cui sezione arbitrale è iscritto. Voglio ricordare che Monza è provincia autonoma operativamente dal 2009, e la Brianza è notoriamente un feudo juventino, più che interista o milanista, come ci ha raccontato Franco Ordine parlando della mappa del tifo rosso-nerazzurro.

Quindi ribadisco che Sozza non è milanese di vita ma solo di nascita. Come uno che cresce, vive e lavora a Salerno ma è nato a Napoli, si può mai definire napoletano?

Comunque mi smarco totalmente da questi ragionamenti complottisti perché per me non è la provenienza che conta ma la qualità dell’arbitro, e Sozza mi appare infinitamente superiore (internazionale, ricordiamolo), a molti colleghi meridionali come Abisso e Di Bello, per fare due nomi a caso, ed è uno dei migliori arbitri in circolazione.

Poi per carità, può sbagliare la partita e non ce lo auguriamo, ma sulla carta dà ampie garanzie (già arbitrò nell’anno dello scudetto con Spalletti, anche allora tra mille polemiche, Inter-Napoli e lo fece molto bene).

Piuttosto mi meraviglia (e non è un gioco di parole) la designazione al VAR di Meraviglia che non mi ha mai convinto ed ha sulla coscienza errori gravi a danno del Napoli anche recenti. Non mi sembra che offra adeguate garanzie, lui no”.