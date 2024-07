Spinazzola: "Onorato di far parte di questo club pieno di ambizione ed entusiasmo"

vedi letture

Leonardo Spinazzola ha scritto un post sui social pochi dopo essere stato annunciato come nuovo difensore azzurro

Leonardo Spinazzola ha scritto un post sui social pochi dopo essere stato annunciato come nuovo difensore azzurro: "Onorato di entrare a far parte di questo grande club, pieno di motivazione, ambizione ed entusiasmo. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura con voi! Ci vediamo presto. Jamm Ja".