Squalifica Nedved-Paratici, Ziliani: "Insultano l'arbitro ad ogni gara difficile, che vergogna"

Sta creando già grandi polemiche l'inibizione del giudice sportivo nei confronti di Fabio Paratici e Pavel Nedved, dopo gli insulti e le espressioni irriguardose rivolte all'arbitro durante il match tra Juve e Torino. Ha commentato l'episodio su Twitter anche il giornalista Paolo Ziliani: "Pesanti insulti all’arbitro nel 2* t. di Juve-Toro. In coppia, come sempre ogni volta che la Juventus fatica a pareggiare o vincere una partita, e chi dirige non le dà una mano. Squalificati e multati per l’ennesima volta. Juventus vergogna del calcio italiano".