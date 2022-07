Starace ai tifosi: "Dai ragazzi il Napoli si ama sempre, è vita e amore!"

A cercare di rianimare la serata ci ha provato il magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, che successivamente ha scritto ai tifosi su Twitter.

Ieri è andata in scena a Dimaro la presentazione della squadra azzurra per la nuova stagione tra alcune contestazioni da parte dei tifosi, scontenti per la partenza dei senatori del Napoli. A cercare di rianimare la serata ci ha provato il magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, che successivamente ha scritto ai tifosi su Twitter: "Dai ragazzi il Napoli si ama sempre, il Napoli è vita, è amore!".