Striscione Curva dell'Inter contro Napoli, tifosi incalzano sui social: "Vesuvio fai il tuo dovere!"

MULTIMEDIA VIDEO - MERTENS MOSTRA LA SUA PALESTRA SUL MARE E NON RISPONDE SUL CAMPIONATO: "BECCO UN'ALTRA MULTA..." Salvatore Esposito (alias Genny Savastano in Gomorra) ne ha fatta una e l'ospite era il calciatore azzurro Dries Mertens Salvatore Esposito (alias Genny Savastano in Gomorra) ne ha fatta una e l'ospite era il calciatore azzurro Dries Mertens