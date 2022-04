Taglialatela non dimentica Rincon: "Quando a Riga si mise la parrucca bionda e facemmo l'alba..."

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è stato compagno di squadra in azzurro di Freddy Rincon, appena scomparso

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è stato compagno di squadra in azzurro di Freddy Rincon, appena scomparso, e tramite Facebook ha voluto ricordarlo: "Abbiamo passato un anno splendido insieme, hai avuto qualche problema ad ambientarti ma grazie al tuo splendido carattere sempre positivo e sorridente sei diventato uno di "famiglia" nel Napoli. È bastato poco per diventare amici, davvero poco, e lo siamo stati sempre . Voglio ricordare quella trasferta a Riga e il dopo gara in hotel a festeggiare il passaggio di turno con tutti in una stanza, tu entrasti con una parrucca bionda ridemmo fino all'alba tutti insieme e oggi tutti insieme piangiamo per darti l'ultimo saluto amico mio".