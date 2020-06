Taglialatela risponde a De Paola: "Insigne può fare ciò che vuole con i suoi soldi, merita elogi non attacchi"

L'ex portiere del Napoli Pino Taglialatela ha risposto con un messaggio su Twitter al giornalista ed ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola che aveva attaccato Insigne riguardo l'acquisto di un auto sfoggiata sui social: "Caro De Paola, Insigne può fare quello che vuole con i suoi soldi e sfoggiare anche venti auto con il fiocco, perché guadagna onestamente. Ha un cuore grande come tutta la Campania e merita elogi, non attacchi da bambino di scuola elementare"