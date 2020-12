Terremoto in Croazia, la SSCNapoli: "Il nostro pensiero è con voi"

Una mattinata difficile il popolo croato, con il forte terremoto che ha scosso la città di Petrinja a sud di Zagabria. E' cominciata la conta dei danni e delle vittime, ed ovviamente non ci aspettano novità incoraggianti. Anche la Ssc Napoli ha espresso la propria vicinanza al popolo croato in questo momento difficile: "I nostri pensieri sono con la gente della Croazia durante questo momento difficile".

Our thoughts are with the people of Croatia during this difficult time.