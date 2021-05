Tifosi Juve accusano Abisso: "Non vide un rigore gigantesco su Chiesa e ne concede uno comico al Napoli"

I tifosi della Juventus vedono sfumare la Champions League e si lamentano sui social per l'arbitraggio di Fiorentina-Napoli. L'account Twitter VecchiaSignora scrive: "Abisso, quello che in Juve-Benevento non vide un rigore gigantesco su Chiesa senza essere nemmeno richiamato al Var, viene richiamato al Var e ne concede uno comico al Napoli dopo averlo già giudicato dal vivo! Niente di 'inquietante!'"

#Abisso, quello che in #JuveBenevento non vide un rigore gigantesco su Chiesa senza essere nemmeno richiamato al var, viene richiamato al var e ne concede uno comico al Napoli dopo averlo già giudicato dal vivo!

Niente di "inquietante"! #FiorentinaNapoli — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) May 16, 2021