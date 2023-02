Tifoso Spezia: “Cori beceri, mi sono vergognato! Vi racconto altro episodio post-partita”

Lorenzo Dalto, giovane Tik Toker e tifoso della Spezia, ha denunciato sui social i cori vergognosi dei tifosi spezzini durante il match contro il Napoli

Lorenzo Dalto, giovane Tik Toker e tifoso della Spezia, ha denunciato sui social i cori vergognosi dei tifosi spezzini durante il match contro il Napoli: “Sono appena tornato dallo stadio ed è successa una cosa davvero bruttissima che mi ha messo davvero di malumore. Dopo Spezia-Napoli sono andato in un ristorante ed è successa una cosa ancora peggiore. Io ero in Curva, il settore ospiti era chiuso ma i tifosi del Napoli c’erano in gradinata ed in tribuna, era tutte famiglie non residenti in Campania e la maggior parte residenti proprio a La Spezia.

Per 90 minuti, dall’inizio alla fine, i tifosi dello Spezia hanno intonato cori beceri contro Napoli, Spalletti, Maradona, la Campania e il sud Italia: mi scoccia ripeterli perché sono sempre le stesse stupidaggini. Il calcio non è questo, lo stadio era pieno di bambini, di famiglie, di ragazzini, perchè dare un così brutto esempio e versare tutto questo odio? Perchè bisogna sempre creare una divisione, ma non calcistica, andando quindi sul personale?