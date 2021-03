"Toro, non ti muovere!", Ziliani attacca Tuttosport: "Qualcuno ricorda un titolo così per il Napoli?"

Il caso Lazio-Torino è molto simile a quella di ottobre scorso legato a Juventus-Napoli. Eppure c'è una disparità di trattamento da parte di Tuttosport. Lo scrive Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, tramite il proprio account Twitter: "Qualcuno di voi, ai tempi della partita Juve-Napoli non disputata causa Covid, ricorda un titolo a 9 colonne in prima pagina di Tuttosport che dicesse: “Napoli, non ti muovere”? Chiedo per un alieno sbarcato or ora da Marte".

Qualcuno di voi, ai tempi della partita #JuveNapoli non disputata causa #Covid, ricorda un titolo a 9 colonne in prima pagina di #Tuttosport che dicesse: “NAPOLI, NON TI MUOVERE”?

Chiedo per un alieno sbarcato or ora da Marte.#LazioTorino#Lotito