Traditore o tra i migliori della storia azzurra? Come reagire all'addio al calcio del Pipita

Gonzalo Higuain lascia il calcio, ha giocato la sua ultima partita, in lacrime ha detto addio al terreno di gioco

Gonzalo Higuain lascia il calcio, ha giocato la sua ultima partita, in lacrime ha detto addio al terreno di gioco. Molti sui social stanno commentando la sua decisione - anche il Napoli ha voluto omaggiarlo - e stanno soprattutto commentando il video in cui il Pipita è particolarmente emozionato. Per molti è stato semplicemente un traditore e non gli hanno perdonato l'addio alla Juve, altri lo ricorderanno come uno dei più forti attaccanti della storia del Napoli, 91 gol in tre anni, 36 nella stagione 2015/16 quando è entrato nella storia della Serie A. Ad ognuno il proprio personalissimo ricordo. Anche questo è il bello del calcio.