Trevisani zittisce lo studio Mediaset: "Fallo e poi alza le gambe, irregolare e non si discute!"

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha zittito i colleghi in studio in merito all'episodio della rete annullata a Kessié nel finale di Milan-Napoli: "Il movimento di Giroud da terra, che si vede nel terzo replay da cui Massa annulla. Giroud si sta muovendo, alza tutte e due le gambe su Juan Jesus, che dunque è in difficoltà per potersi rialzare. Giroud, come dice il regolamento, fa un'azione che impatta sulla capacità dell'avversario di giocare il pallone. Quindi non c'è da discutere. Tra il fuorigioco di Giroud e il fallo prima su Juan Jesus questo gol va annullato, punto".