Tutino saluta l'Empoli, il talento del Napoli ringrazia tutti tranne il tecnico

L'attaccante Gennaro Tutino ha salutato l'Empoli, dopo l'eliminazione dai play off della squadra toscana per mano del ChievoVerona. Messaggio che nasconde una velata polemica, con l'attaccante che ha di fatto ringraziato tutti tra l'allenatore Pasquale Marino, dopo le difficoltà avute dallo stesso Tutino per trovare spazio in campo: "Finisce un esperienza breve ma intensa.. Per questo voglio ringraziare la società ,Presidente e Direttore che mi hanno permesso di essere qui in questo grande club e tutte le persone che ci lavorano, i tifosi che mi hanno accolto e sostenuto sin dal primo giorno , Luca e Sauro i due magazzinieri e tutto lo staff medico. - queste le parole su Instagram - Un ringraziamento speciale va a Ognuno dei miei compagni, al capitano Mimmo Maietta, un esempio per tutti noi ,vera anima di questa squadra e ai miei grandi amici Francesco Chinnici e Rocco Perrotta. Resta il rammarico per non aver raggiunto un obbiettivo che sicuramente era alla portata e che questo club avrebbe meritato . Nonostante questo sono orgoglioso di aver vestito la maglia dell’Empoli e di aver dato tutto ,sempre, fino all’ultimo secondo".