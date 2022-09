UEFA celebra Kvara: “Stella da 6 gol e 5 assist in 9 gare di Nations League!”

Kvicha Kvaratskhelia sta stupendo tutti, non solo con la maglia del Napoli ma anche con quella della sua Nazionale. Il classe 2001, anche questa sera, ha trascinato la sua Georgia contro Gibilterra prima conquistando e poi trasformando un calcio di rigore. Con il penalty segnato ha raggiunto i 6 gol in 9 gare di Nations League, oltre a 5 assist. L’account ufficiale della UEFA ha celebrato sui social la giovane stella del Napoli. Di seguito il post:

🇬🇪 Superstar in the making. Kvaratskhelia.



6 goals & 5 assists in 9 #NationsLeague games pic.twitter.com/hkgTwkpsdm