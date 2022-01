UFFICIALE - Positivo all'ultimo minuto anche Saco della Primavera: doveva partire per Torino

Coli Saco, centrocampista della Primavera classe 2002 del Napoli, è risultato positivo al Covid. Era pronto a volare per Torino ma è stato fermato dall'esito del tampone. Il centrocampista ex Milan ha scritto un post sui social: "Questo periodo è crudele, non capisco perché sono positivo all'ultimo minuto ma è la vita accetto il mio destino credo in Dio e penso che non fosse il momento per me di debuttare in Serie A grazie a tutti per i vostri messaggi Tornerò più forte":

cette période est cruel je ne comprends pas pourquoi je suis positive à la dernière minute mais c’est la vie j’accepte mon sort je croi en Dieu et je pense que c’était pas le moment pour moi de faire mes début en SerieA merci à tous pour vos message je reviendrai plus fort pic.twitter.com/EblQhTTXMk — Coli SACO (@ColiSaco8) January 5, 2022