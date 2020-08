UFFICIALE - Roma, Smalling saluta prima dell'EL: "Dispiace non poter terminare..."

Chris Smalling saluta la Roma. Il difensore non è stato infatti inserito nella lista UEFA per gli impegni in Europa League a causa del mancato accordo tra il club giallorosso e il Manchester United e attraverso il suo profilo Instagram ha dichiarato: "Sono distrutto dal non poter finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Sperimentare l'amore ricevuto in così poco tempo è stato super speciale e non lo dimenticherò. Voglio ringraziare tutti e augurare ai giocatori e allo staff le migliori fortune per la gara contro il Siviglia. DAJE ROMA!".