"Un caso sul nulla", "Tik Tok è così", "Vuole andare via", i tifosi sui social sul caso Calenda-Osimhen

Il caso Osimhen sollevato dal suo agente Calenda non sembra aver diviso i tifosi. Stavolta sui social la reazione dei napoletani sembra piuttosto univoca. In tanti si chiedono "perché creare un caso sul nulla?" considerando che su Tik Tok il calcio viene preso con leggerezza, quasi tutte le società ironizzano con video del genere ed il Napoli in particolare ha prodotto contenuti riguardanti tutti gli elementi della rosa.

"Hanno mai visto i video su tik tok?" si chiedono in tanti in riferimento al malumore di Calenda ed a quanto pare Osimhen. "S'inventi altro per andare via" è un altro messaggio ricorrente da parte di tanti che non si capacitano del polverone in questa vigilia di Napoli-Udinese. Non compresa dai tifosi anche la cancellazione di tante foto in azzurro da parte di Osimhen sul suo profilo Instagram.