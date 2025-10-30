Foto

Compleanno Maradona, gli auguri del Napoli: "Passano gli anni, rimane la leggenda"

Oggi alle 08:40Dai social
di Fabio Tarantino

"Passano gli anni, rimane la leggenda" scrive sui social il Napoli celebrando il compleanno di Diego Armando Maradona. Oggi l'argentino, scomparso nel 2020 all'età di 60 anni, avrebbe compiuto 65 anni. Giornata speciale con tanti eventi importanti in onore del Pibe de Oro. Per i napoletani il 30 ottobre è da anni una data speciale. Ecco il post del club azzurro: